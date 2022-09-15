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В рамках акции "Беларусь адзіная" в Могилеве говорили о становлении государственности

О становлении государственности, общества говорили сегодня во время диалоговой площадки в Могилеве в рамках Республиканской информационно-просветительской акции "Беларусь адзіная" на базе Белорусско-Российского университета. Основанием послужил и выпуск нового учебного пособия для вузов об истории государственности. По мнению спикеров, важно знать и доносить правду и на ее основе выстраивать стратегию будущего.

Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Беларуси:

Данное мероприятие и данный праздник позволяют нам провести профилактику, сделать прививку от раскола в обществе. И соответствующие праздники позволят сохранить национальное единство. И соответственно - в единстве нашего народа сильна наша страна.
Дмитрий Роговцов, проректор Могилевского государственного университета им. А. А. Кулешова

Спикеры отметили большой интерес участников к таким диалоговым площадкам и их темам. В первую очередь к сохранению исторической памяти.

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