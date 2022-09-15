В рамках акции "Беларусь адзіная" в Могилеве говорили о становлении государственности

О становлении государственности, общества говорили сегодня во время диалоговой площадки в Могилеве в рамках Республиканской информационно-просветительской акции "Беларусь адзіная" на базе Белорусско-Российского университета. Основанием послужил и выпуск нового учебного пособия для вузов об истории государственности. По мнению спикеров, важно знать и доносить правду и на ее основе выстраивать стратегию будущего.