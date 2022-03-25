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В рамках акции "Мы памятаем" активисты БРСМ благоустроили сквер Марата Казея в Минске

Белорусский республиканский союз молодежи занялся благоустройством сквера Марата Казея в Минске. Мероприятие прошло в рамках акции "Мы памятаем". Представители Союза молодежи отметили, что важно не забывать об истории страны и сохранить объекты воинской славы. Молодое поколение такую инициативу поддержало. 30 активистов убрали опавшую листву и собрали ветки с территории сквера. Почтили память Героя Советского Союза Марата Казея минутой молчания и возложили цветы к мемориалу.

Представители у нас от Центрального района. Это студенты Белорусской государственной академии музыки, Белорусского государственного университета физической культуры, также учащиеся школ: 21-й школы им. Якуба Коласа г. Минска и 44-й школы.
Виктория Кошелева, главный специалист Центрального районного комитета БРСМ г. Минска
Мы пришли сюда, чтобы убрать территорию, тем самым почтить память героев Великой Отечественной войны.
Екатерина Лагно, студентка БГУФК

Акция "Мы памятаем" проходит не первый год. Каждый раз активное участие в ней принимает именно молодежь.

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