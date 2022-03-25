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В рамках акции "Мы памятаем" активисты БРСМ благоустроили сквер Марата Казея в Минске
Белорусский республиканский союз молодежи занялся благоустройством сквера Марата Казея в Минске. Мероприятие прошло в рамках акции "Мы памятаем". Представители Союза молодежи отметили, что важно не забывать об истории страны и сохранить объекты воинской славы. Молодое поколение такую инициативу поддержало. 30 активистов убрали опавшую листву и собрали ветки с территории сквера. Почтили память Героя Советского Союза Марата Казея минутой молчания и возложили цветы к мемориалу.
Представители у нас от Центрального района. Это студенты Белорусской государственной академии музыки, Белорусского государственного университета физической культуры, также учащиеся школ: 21-й школы им. Якуба Коласа г. Минска и 44-й школы.
Мы пришли сюда, чтобы убрать территорию, тем самым почтить память героев Великой Отечественной войны.
Акция "Мы памятаем" проходит не первый год. Каждый раз активное участие в ней принимает именно молодежь.
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