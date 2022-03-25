В рамках акции "Мы памятаем" активисты БРСМ благоустроили сквер Марата Казея в Минске

Представители у нас от Центрального района. Это студенты Белорусской государственной академии музыки, Белорусского государственного университета физической культуры, также учащиеся школ: 21-й школы им. Якуба Коласа г. Минска и 44-й школы.

Виктория Кошелева, главный специалист Центрального районного комитета БРСМ г. Минска