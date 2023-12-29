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В рамках акции "Наши дети" Дмитрий Басков поздравил с Новым годом детей из РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии
Традиционный предновогодний матч между спортсменами и тренерами динамовской школы уже второй год проходит в формате зимней классики - команды соревнуются на открытом воздухе. Отметим, что в составе команды тренеров на лед вышли сенатор Дмитрий Басков, генеральный директор "Динамо-Минск" Артем Каркоцкий, а также директор "Динамо-Джуниверс" Виталий Клименков. Создавать настроение болельщикам помогал маскот-школы "Бро". В составе команды спортсменов сыграли юные хоккеисты и представительницы женской сборной, созданной на базе "Динамо-Джуниверс".
Это традиционный матч воспитанников "Динамо-Джуниверс" с тренерами, руководителями и всеми теми людьми, которые оказывают большую поддержку и внимание нашей школе. Каждый год, когда мы собираемся играть против наших воспитанников, вспоминаем себя в этом юном возрасте. Как нам хотелось поконкурировать с нашими преподавателями, руководителями. Сколько эмоций после этого матча всегда оставалось!
А далее случилась настоящая новогодняя сказка для детей в рамках акции "Наши дети". Член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Дмитрий Басков поздравил пациентов Республиканского научно-практического центра детской онкологии, гематологии и иммунологии в Боровлянах с наступающим Новым годом и Рождеством. Из рук знаменитых гостей детишки получили новогодние подарки, в том числе и собранные болельщиками минского "Динамо" на домашних матчах в декабре в рамках акции "Коробочка храбрости".
"Наша прямая обязанность, взрослых и ответственных граждан своей страны, - подбодрить этих храбрых мальчишек и девчонок, которые борются с болезнями. Хочется в предновогоднее время поздравить их с наступающими праздниками, создать им положительные эмоции, разделить с ними хотя бы немножко этого праздничного времени и добавить позитива, чтобы находились еще большие силы для преодоления своих заболеваний. Я надеюсь, что встречи с любимыми спортсменами как раз-таки в этом им помогут", - сказал сенатор Дмитрий Басков.
Отметим, что в канун Нового года белорусское хоккейное сообщество всегда принимает участие в различных праздничных и благотворительных мероприятиях.
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