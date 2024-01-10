В рамках акции "Наши дети" представители Министерства здравоохранения и Белорусской православной церкви посетили минский Дом ребенка № 1

Заботу и тепло продолжает дарить марафон "Наши дети". 10 января в Минске представители Министерства здравоохранения и Белорусской православной церкви посетили Дом ребенка № 1. Там воспитываются 50 детей с органическим поражением центральной нервной системы и психики.

На утреннике педагоги и ребята порадовали гостей костюмированным представлением, а те, в свою очередь, вручили учреждению подарки. Также во время встречивладыка Вениамин совершил молебен, чтобы победить болезни.