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В рамках акции "Наши дети" представители Министерства здравоохранения и Белорусской православной церкви посетили минский Дом ребенка № 1

Заботу и тепло продолжает дарить марафон "Наши дети". 10 января в Минске представители Министерства здравоохранения и Белорусской православной церкви посетили Дом ребенка № 1. Там воспитываются 50 детей с органическим поражением центральной нервной системы и психики.

На утреннике педагоги и ребята порадовали гостей костюмированным представлением, а те, в свою очередь, вручили учреждению подарки. Также во время встречивладыка Вениамин совершил молебен, чтобы победить болезни.

В этом Доме ребенка проводится специализированное восстановительное лечение малышей с ДЦП. Есть лечебные ванны, электростимуляция, игровая и музыкальная терапия, а также занятия лечебной физкультурой.

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