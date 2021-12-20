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В рамках акции "Наши дети" семье Котовых из агрогородка Клястицы подарили мини-трактор "Беларус" и плуг
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Минск - Маскат: создание хаба для белорусских товаров и совместные кооперационные проекты
Лукашенко уверен, что порт и СЭЗ "Сохар" станут надежной стартовой площадкой для кооперации с Оманом
Лукашенко в Омане посещает порт и СЭЗ "Сохар"
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