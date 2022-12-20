Во время проведения акции "Наши дети" Вольфович посетил сразу два учреждения образования в Ошмянах

Донести до детей частичку добра даже в самые отдаленные уголки страны - с такой ответственной миссией в Ошмяны 20 декабря отправился государственный секретарь Совета безопасности Беларуси. Александр Вольфович посетил сразу два учреждения образования, где его ждали дети.

Первый утренник прошел в Центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. Помимо сказочного представления, воспитанники получили в подарок от гостя компьютер и сладкие подарки. Не обошел вниманиемв эти предпраздничные дни Александр Вольфович и детишек, которые остались без родителей. В социальном приюте госсекретарь поздравил воспитанников и также сделал памятный подарок.