В рамках акции "Олимпийский путь" чемпионы и призеры II Европейских игр определяют, кому окажут финансовую помощь

В рамках акции "Олимпийский путь" чемпионы и призеры II Европейских игр в олимпийских дисциплинах, которые вдобавок установили личный рекорд или достигли лучшего результата в карьере, определяют спортивное учреждение, которому Президентский спортивный клуб окажет безвозмездную финансовую помощь.



Витебская СДЮШОР БФСО "Динамо", которую выбрала Татьяна Шаракова, получит 7 500 белорусских рублей.



Выбор серебряных призеров - команды по стрельбе из лука пал на Могилевский областной комплексный центр олимпийского резерва. Эта школа получит 10 000 белорусских рублей. Отметим, наши лучницы Карина Деминская и Анна Марусова в свое время были стипендиатками Президентского спортивного клуба, а Карина Козловская получает стипендию с 2018 года.