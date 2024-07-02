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В рамках акции "Парад под окном" с наступающим Днем Независимости поздравили ветеранов ВОВ
Все меньше остается живых участников Второй мировой войны, и каждому из них выражаются искренние слова благодарности. В Минске поздравления с наступающим праздником Дня Независимости получили почетные ветераны в рамках акции "Парад под окном".
Минчанка Валентина Лукьянова с 12 лет принимала участие в деятельности минского подполья, была рядовой партизанского отряда. Аркадий Либенсон пережил ленинградскую блокаду и уже многие годы живет в Беларуси. А Петр Кормщиков свой боевой путь начал в 1943 году с зенитной артиллерии. Для этих героев сегодня играл оркестр минской милиции и вручены подарки в честь праздника.
"День Независимости для меня всю жизнь был, начиная с 1944 года, когда я осознала что это такое, когда снова стала советская власть, а немцы ушли, когда я пошла в школу", - поделилась ветеран Великой Отечественной войны Валентина Лукьянова. А у Петра Кормщикова настоящий двойной праздник: 2 июля - день рождения, в этот день ему исполнилось 98 лет, а 3 июля - День Независимости Республики Беларусь.
Я человек, который в детстве перенес Ленинградскую блокаду и остался жив, поэтому у меня самые теплые, искренние чувства к этому великому празднику белорусского народа, который понес колоссальные жертвы во время Великой Отечественной войны.
Патриотическая акция "Парад под окном" - благодарность поколения победителей. Акция проходит в преддверии Дня Победы и Дня Независимости.
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