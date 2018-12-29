В рамках акции "Профсоюзы детям" дети побывали в Минске на новогоднем утреннике

По всей стране продолжается акция "Наши дети". Представители организаций и учреждений посещают детские дома и многодетные семьи, дарят подарки. Так, Федерация профсоюзов поддержала необычную семью из Воронова, в которой самым главным человеком для четверых детей стал старший брат, оформив над ними опекунство. В рамках акции "Профсоюзы детям" ребятишки побывали в Минске на новогоднем утреннике, где Дед Мороз исполнил их самые заветные желания. В том, что чудеса бывают, убедился Юрий Карнелович.

Семью Гончаровых из городского поселка Вороново обычной не назовешь. Так получилось, что для четверых мальчиков и девочек самым главным человеком в их жизни стал старший брат Евгений. Когда мать и отца лишили родительских прав, он вместе со своей молодой супругой стал опекуном для своих братьев и сестер. На тот момент парню был всего 21 год.

Супруга Ядвига без раздумий поддержала мужа. И сегодня в семье Гончаровых на воспитании пятеро детей. Год назад у пары родился общий ребенок - дочь Ева. Когда историю необычной семьи узнали в Федерации профсоюзов, было принято решение - оказать ребятам всевозможную поддержку. И в канун новогодних праздников в Вороново отправились первые подарки.

Но на этом подарки не закончились. Нарядные и с праздничным настроением семья Гончаровых приехала в столицу на сказочное новогоднее представление во Дворец культуры профсоюзов. Позже окажется, этот день для детей и вправду станет волшебным, запомнится на долгие годы.

Добрый волшебник исполнил все самые заветные детские мечты. Новогодняя почта не подвела: плюшевый мишка - самой маленькой Еве, робот - для Кирилла, хомячок - для Даши, новенький велосипед - для главного спортсмена в семье - 13-летнего Виктора, ну а старшей Виктории - набор косметики.

Большой благотворительный праздник Федерация профсоюзов устроила для полутысячи ребят - детей из многодетных семей, воспитанников приютов и домов семейного типа.