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В рамках акции "Роднае-народнае" молодежь БРСМ развернула 12-метровый государственный флаг

Сверить часы в преддверии республиканского референдума. В рамках акции "Роднае-народнае" молодежь БРСМ развернула 12-метровый государственный флаг. Ледовая феерия объединила тысячу добровольцев, которые будут работать на участках для голосования. Это волонтеры движения "Доброе Сердце", студенческий актив Союза молодежи белорусской столицы и бойцы молодежных отрядов охраны правопорядка. Ребята укрепили свое здоровье и смогли сделать памятное фото на специальных локациях.

Досрочное голосование стартует уже 22 февраля. Пункты будут открыты с 10 до 14 и с 16 до 19 часов.

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