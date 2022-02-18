Сверить часы в преддверии республиканского референдума. В рамках акции "Роднае-народнае" молодежь БРСМ развернула 12-метровый государственный флаг. Ледовая феерия объединила тысячу добровольцев, которые будут работать на участках для голосования. Это волонтеры движения "Доброе Сердце", студенческий актив Союза молодежи белорусской столицы и бойцы молодежных отрядов охраны правопорядка. Ребята укрепили свое здоровье и смогли сделать памятное фото на специальных локациях.