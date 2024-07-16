В рамках акции "Шаг к успеху" минский центр "Лидер" посетили белорусский писатель Владимир Мозго и мастер сцены Большого театра Надежда Филиппова

Очень здорово, что делают такие встречи. Ребята в том возрасте, когда происходит становление личности. И, возможно, кто-то захочет пойти по моему пути, посвятить свою жизнь балету.

Надежда Филиппова, ведущий мастер сцены Большого театра Беларуси