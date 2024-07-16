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В рамках акции "Шаг к успеху" минский центр "Лидер" посетили белорусский писатель Владимир Мозго и мастер сцены Большого театра Надежда Филиппова

На шаг ближе к успеху стали ребята из минского центра "Лидер". 16 июля там прошла встреча с двумя спикерами республиканской акции - белорусским писателем и поэтом Владимиром Мозго и ведущим мастером сцены Большого театра Надеждой Филипповой. Ребята попробовали себя в качестве авторов поэтических жанров и попали на мастер-класс в "балетную школу".

"Давно занимался хореографией, а сейчас выдалась возможность встретиться с представителем данной сферы культуры. Было очень интересно", - рассказал отдыхающий Минского образовательно-оздоровительного центра "Лидер" Артем Колотур.

Очень здорово, что делают такие встречи. Ребята в том возрасте, когда происходит становление личности. И, возможно, кто-то захочет пойти по моему пути, посвятить свою жизнь балету.
Надежда Филиппова, ведущий мастер сцены Большого театра Беларуси

Это уже третий сезон республиканской акции "Шаг к успеху". В оздоровительные лагеря на встречу с юными белорусами приглашают белорусских художников, артистов, ученых, спортсменов и общественных деятелей.

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