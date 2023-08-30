ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В рамках акции "Соберем детей в школу" Елена Потапова встретилась с многодетной семьей

В рамках республиканской благотворительной акции "Соберем детей в школу" Елена Потапова, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, встретилась с многодетной семьей Сакович из Гродно. Супруги воспитывают 10 детей, 6 из которых - школьники, поэтому подарки и канцелярские товары пригодятся ребятам в новом учебном году. Общение прошло в Гродненском зоопарке, для детей была подготовлена яркая праздничная программа. Они весело провели время в кругу большой семьи, пообщались с животными в контактном дворике.

В нашей стране огромное внимание уделяется тому, чтобы каждый ребенок пришел в школу подготовленным, оздоровленным, отдохнувшим и имел все необходимое для того, чтобы начать учебный процесс. Готовятся школы, по всей стране приводится в порядок каждый уголок любого учебного заведения. Ну и, конечно же, очень много хлопот у родителей, которые готовят своих детей к школе.
Елена Потапова, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси

Благотворительная акция "Соберем детей в школу" будет длиться по 15 сентября. Особое внимание уделяется детям из многодетных семей, детских домов, социально-педагогических центров.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все