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В рамках акции "Соберем детей в школу" Елена Потапова встретилась с многодетной семьей
В рамках республиканской благотворительной акции "Соберем детей в школу" Елена Потапова, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, встретилась с многодетной семьей Сакович из Гродно. Супруги воспитывают 10 детей, 6 из которых - школьники, поэтому подарки и канцелярские товары пригодятся ребятам в новом учебном году. Общение прошло в Гродненском зоопарке, для детей была подготовлена яркая праздничная программа. Они весело провели время в кругу большой семьи, пообщались с животными в контактном дворике.
В нашей стране огромное внимание уделяется тому, чтобы каждый ребенок пришел в школу подготовленным, оздоровленным, отдохнувшим и имел все необходимое для того, чтобы начать учебный процесс. Готовятся школы, по всей стране приводится в порядок каждый уголок любого учебного заведения. Ну и, конечно же, очень много хлопот у родителей, которые готовят своих детей к школе.
Благотворительная акция "Соберем детей в школу" будет длиться по 15 сентября. Особое внимание уделяется детям из многодетных семей, детских домов, социально-педагогических центров.
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