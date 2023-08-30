В рамках акции "Соберем детей в школу" Елена Потапова встретилась с многодетной семьей

В нашей стране огромное внимание уделяется тому, чтобы каждый ребенок пришел в школу подготовленным, оздоровленным, отдохнувшим и имел все необходимое для того, чтобы начать учебный процесс. Готовятся школы, по всей стране приводится в порядок каждый уголок любого учебного заведения. Ну и, конечно же, очень много хлопот у родителей, которые готовят своих детей к школе.

Елена Потапова, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси