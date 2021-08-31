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В рамках акции "Соберем портфель первокласснику" адресную помощь получили более 600 семей из Гомельской области

Накануне Дня знаний в Беларуси проходит благотворительная акция "Соберем портфель первокласснику". Ее цель - материально помочь многодетным и малообеспеченным семьям в преддверии учебного года. Инициативу активно поддержал Гомельский регион. Глава облисполкома Геннадий Соловей навестил семью Мушковец из Гомеля. Татьяна - многодетная мама, работает оператором почтового отделения. У нее трое мальчиков и девочка. Губернатор вручил ребятам школьные принадлежности, развивающие игры и сладкие подарки.



Я могу сказать от всех многодетных семей, которые участвуют в акциях, которым помогают: эта акция для нас очень важна, она поддерживает многодетные семьи в приобретении товаров. Мы получили хорошую поддержку со стороны государства
Татьяна Мушковец, многодетная мама


В рамках благотворительной акции адресную помощь получили более 600 семей из Гомельской области. Собрано почти 1200 портфелей для первоклашек.



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