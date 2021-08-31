В рамках акции "Соберем портфель первокласснику" адресную помощь получили более 600 семей из Гомельской области

Я могу сказать от всех многодетных семей, которые участвуют в акциях, которым помогают: эта акция для нас очень важна, она поддерживает многодетные семьи в приобретении товаров. Мы получили хорошую поддержку со стороны государства

Татьяна Мушковец, многодетная мама