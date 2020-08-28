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В рамках акции "Внимание - дети!" ГАИ следит за перевозкой несовершеннолетних

В первую очередь - гарантия безопасности. В рамках акции "Внимание - дети!" ГАИ следит за перевозкой несовершеннолетних. Родителям за рулем инспекторы напоминают правила дорожного движения, а столичный клуб автомототуризма дарит подарки, в том числе - автокресла для самых маленьких.

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