Они работают в тандеме, понимают друг друга с полуслова и вместе несут непростую службу. В подмосковном поселке Княжево в рамках Армейских игр проходит конкурс военных кинологов. Участники из 7 стран соревнуются в нескольких дисциплинах - "Дог-биатлон", "Преодоление 300-метровой полосы препятствий" и "Задержание нарушителя". Белорусы пока на третьем месте.

Цицерон - собака с характером. За свою службу в Вооруженных Силах Беларуси сменил не одного кинолога. Младшего сержанта Евгения Шатравко тоже принял не сразу. Но постепенно стали друг другу доверять, и полгода совместных тренировок дали отличный результат. В индивидуальной гонке конкурса "Дог-биатлон" Цицерон стал первым, показав лучший результат - 11 минут 54 секунд.

В Армейских играх белорусские кинологи участвуют уже третий год подряд. "Преодоление 300-метровой полосы препятствий" - конкурс не из легких. Требует выносливости, высокой скорости и точности, как от человека, так и от собаки.

Из-за сильной жары в 9 воздух уже раскаляется до 30 градусов, соревнования кинологов проводят рано утром. Также особые инструкции получают и журналисты. Рядом с трассой снимать нельзя, ведь собака может отвлечься на незнакомого человека, а это скажется на результате.

Нужно с легкостью преодолевать барьеры, двухметровый забор, попасть учебной гранатой, а ее вес 700 граммов, ровно в центр мишени, а также ползком преодолеть полосу препятствий - не попал в цель или дотронулся до железной решетки - штрафное очко.