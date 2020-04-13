В рамках благотворительной акции дома-интернаты получили продукты

"Свет добра в каждый дом". Совместную благотворительную акцию проводит Миноблисполком и представители бизнеса.



Одна из крупнейших торговых сетей Беларуси доставила продукты в Червенский дом-интернат. Крупы, макаронные изделия, растительное масло, фрукты - это тот обязательный набор, который должен быть на каждой кухне. В доме-интернате сейчас воспитывают 265 детей и молодых людей с особенностями психофизического развития.



Также продуктами поддержали Николаевский дом-интернат для престарелых и инвалидов, где проживает 250 человек.



