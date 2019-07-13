В рамках Дня молодежи в Витебске проходит фестиваль молодежных субкультур и здорового образа жизни

Витебск в предвкушении первого дня музыкального конкурса исполнителей эстрадной песни. Нашу страну представляет Иван Здонюк. На главной сцене фестиваля, в Летнем амфитеатре, прозвучат славянские хиты. Весь день насыщен креативными проектами. Сегодня на "Славянском базаре" День молодежи . Марина Романовская находится в центре праздничной площадки. Очень хочется передать фестивальное настроение. Сегодня самые красочные мероприятия проходят на площади Победы. Здесь собрались любители утренней пробежки. Дистанцию в 2 километра 200 метров преодолели более ста молодых людей. Перед стартом обязательная разминка. Маршрут проходит по центральной части города. По итогам каждый участник забега получил медаль, а победители еще и ценные подарки. Главный приз - велосипед.





Заряда энергии участникам хватит на весь день. Сразу после забега на "Славянском базаре" стартовал фестиваль молодежных субкультур и здорового образа жизни. Воркаут-турнир, Открытое первенство области по баскетболу, соревнования по скейтбордингу. Молодежь из разных регионов страны проводит выходной день в Витебске с пользой.



Людей разных поколений на площади Победы объединила акция "Беларусь помнит. Помним каждого". К мемориальному комплексу в честь воинов-освободителей возложили цветы.



Впервые в программе Дня молодежи на "Славянском базаре" молодежный интеллектуальный open air "Цветы Великой Победы". Он приурочен к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. В интеллектуальных баталиях участвуют молодежные команды из всей Беларуси.



Гостей приглашают и на музыкальный фестиваль "Союз молодежи". Он проходит на площадке возле концертного зала "Витебск". В многочасовом песенном марафоне выступление кавер-бэндов и музыкальных шоу-групп.