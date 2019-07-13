ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В рамках Дня молодежи в Витебске проходит фестиваль молодежных субкультур и здорового образа жизни

Витебск в предвкушении первого дня музыкального конкурса исполнителей эстрадной песни. Нашу страну представляет Иван Здонюк. На главной сцене фестиваля, в Летнем амфитеатре, прозвучат славянские хиты. Весь день насыщен креативными проектами. Сегодня на "Славянском базаре" День молодежи.

Марина Романовская находится в центре праздничной площадки.

Очень хочется передать фестивальное настроение. Сегодня самые красочные мероприятия проходят на площади Победы. Здесь собрались любители утренней пробежки. Дистанцию в 2 километра 200 метров преодолели более ста молодых людей.

Перед стартом обязательная разминка. Маршрут проходит по центральной части города. По итогам каждый участник забега получил медаль, а победители еще и ценные подарки. Главный приз - велосипед.



Заряда энергии участникам хватит на весь день. Сразу после забега на "Славянском базаре" стартовал фестиваль молодежных субкультур и здорового образа жизни. Воркаут-турнир, Открытое первенство области по баскетболу, соревнования по скейтбордингу. Молодежь из разных регионов страны проводит выходной день в Витебске с пользой.

Людей разных поколений на площади Победы объединила акция "Беларусь помнит. Помним каждого". К мемориальному комплексу в честь воинов-освободителей возложили цветы.

Впервые в программе Дня молодежи на "Славянском базаре" молодежный интеллектуальный open air "Цветы Великой Победы". Он приурочен к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. В интеллектуальных баталиях участвуют молодежные команды из всей Беларуси.

Гостей приглашают и на музыкальный фестиваль "Союз молодежи". Он проходит на площадке возле концертного зала "Витебск". В многочасовом песенном марафоне выступление кавер-бэндов и музыкальных шоу-групп.

Изображение


Изображение

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все