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В рамках Дня молодежи в Витебске проходит фестиваль молодежных субкультур и здорового образа жизни
Витебск в предвкушении первого дня музыкального конкурса исполнителей эстрадной песни. Нашу страну представляет Иван Здонюк. На главной сцене фестиваля, в Летнем амфитеатре, прозвучат славянские хиты. Весь день насыщен креативными проектами. Сегодня на "Славянском базаре" День молодежи.
Марина Романовская находится в центре праздничной площадки.
Очень хочется передать фестивальное настроение. Сегодня самые красочные мероприятия проходят на площади Победы. Здесь собрались любители утренней пробежки. Дистанцию в 2 километра 200 метров преодолели более ста молодых людей.
Перед стартом обязательная разминка. Маршрут проходит по центральной части города. По итогам каждый участник забега получил медаль, а победители еще и ценные подарки. Главный приз - велосипед.
Заряда энергии участникам хватит на весь день. Сразу после забега на "Славянском базаре" стартовал фестиваль молодежных субкультур и здорового образа жизни. Воркаут-турнир, Открытое первенство области по баскетболу, соревнования по скейтбордингу. Молодежь из разных регионов страны проводит выходной день в Витебске с пользой.
Людей разных поколений на площади Победы объединила акция "Беларусь помнит. Помним каждого". К мемориальному комплексу в честь воинов-освободителей возложили цветы.
Впервые в программе Дня молодежи на "Славянском базаре" молодежный интеллектуальный open air "Цветы Великой Победы". Он приурочен к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. В интеллектуальных баталиях участвуют молодежные команды из всей Беларуси.
Гостей приглашают и на музыкальный фестиваль "Союз молодежи". Он проходит на площадке возле концертного зала "Витебск". В многочасовом песенном марафоне выступление кавер-бэндов и музыкальных шоу-групп.
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