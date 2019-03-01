В рамках Единого дня безопасности учебные мероприятия прошли в Орше

По легенде, на железнодорожном пути произошел взрыв, зафиксирован разлив аммиака из цистерны. Необходимо предотвратить распространение ядовитого облака. Для ликвидации последствий задействовали пожарный поезд. Персонал вокзала экстренно эвакуировали. В единой связке с МЧС работали эпидемиологи и медики.