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В рамках форума сельской молодежи состоялся открытый разговор с губернатором Минской области
Сегодня работники сельского хозяйства, а также врачи, предприниматели, молодые семьи центрального региона обсудили актуальные вопросы с руководством Минской области. В рамках форума сельской молодежи состоялся открытый разговор в неформальной обстановке с губернатором Анатолием Исаченко. Для справки: ежегодно в область прибывают более 6 с половиной тысяч молодых специалистов, из них каждый третий - в сельскую местность.
В рамках форума состоялся и областной этап конкурса "Властелин села". Участники постарались максимально колоритно представить уклад жизни современной сельской семьи.