В рамках форума сельской молодежи состоялся открытый разговор с губернатором Минской области

Сегодня работники сельского хозяйства, а также врачи, предприниматели, молодые семьи центрального региона обсудили актуальные вопросы с руководством Минской области. В рамках форума сельской молодежи состоялся открытый разговор в неформальной обстановке с губернатором Анатолием Исаченко. Для справки: ежегодно в область прибывают более 6 с половиной тысяч молодых специалистов, из них каждый третий - в сельскую местность.