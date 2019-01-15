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Прошла первая встреча молодежных сервисных отрядов ІІ Европейских игр

В июне во время спортивного форума молодые люди будут помогать в организации питания и досуга в олимпийской деревне и зонах гостеприимства. Студенты и учащиеся минских вузов и колледжей уже имеют соответствующий опыт в студенческих отрядах по разным направлениям. Впереди у волонтеров языковые курсы и практические занятия по ресторанному сервису.

Столовая на территории спортивной деревни будет работать круглосуточно в течение двух недель. Посетителям предложат блюда европейской кухни, в том числе национальной белоруской, а также азиатской. На Европейские игры в Минск ожидается не менее 30 тысяч туристов и 10 тысяч гостей.

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