Прошла первая встреча молодежных сервисных отрядов ІІ Европейских игр

В июне во время спортивного форума молодые люди будут помогать в организации питания и досуга в олимпийской деревне и зонах гостеприимства. Студенты и учащиеся минских вузов и колледжей уже имеют соответствующий опыт в студенческих отрядах по разным направлениям. Впереди у волонтеров языковые курсы и практические занятия по ресторанному сервису.

