В рамках Послания большое внимание уделялось теме Конституции Беларуси

В рамках Послания большое внимание уделялось и теме Конституции. На референдум выносится проект, прошедший уникальную проработку. Как отметил директор Национального центра законодательства и правовых исследований Вадим Ипатов, проделана огромная и планомерная работа: по всей стране прошло свыше 17 тысяч встреч в трудовых коллективах и около 3 тысяч диалоговых площадок. Это говорит о большой заинтересованности граждан в обсуждении новаций.