В рамках проекта "Беларусь помнит" продемонстрировали портреты героев Великой Отечественной войны

Патриотический проект "Беларусь помнит". Портреты героев Великой Отечественной войны продемонстрировали сегодня в необычном формате. 13 фотоснимков своих прадедов подготовили финалистки республиканского конкурса грации и артистического мастерства "Королева Весна". Каждая красавица представила боевую историю ветерана, а после прошла необычная фотосессия "Потомки Победы". Фотоснимки под хештегом "Беларусь помнит" доступны и в социальных сетях.



26 апреля финалистки "Королевы Весны" встретятся с ветеранами, они поделятся воспоминаниями о Великой Победе, а после все вместе исполнят военные песни.