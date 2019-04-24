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В рамках проекта "Беларусь помнит" продемонстрировали портреты героев Великой Отечественной войны
Патриотический проект "Беларусь помнит". Портреты героев Великой Отечественной войны продемонстрировали сегодня в необычном формате. 13 фотоснимков своих прадедов подготовили финалистки республиканского конкурса грации и артистического мастерства "Королева Весна". Каждая красавица представила боевую историю ветерана, а после прошла необычная фотосессия "Потомки Победы". Фотоснимки под хештегом "Беларусь помнит" доступны и в социальных сетях.
26 апреля финалистки "Королевы Весны" встретятся с ветеранами, они поделятся воспоминаниями о Великой Победе, а после все вместе исполнят военные песни.
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