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В рамках проекта "Модернизация системы образования" планируют отремонтировать 69 школ

На капитальный и текущий ремонт учреждений образования в этом году в Беларуси планируется направить более 140 миллионов рублей. В рамках реализации проекта "Модернизация системы образования" в планах отремонтировать 69 школ, в том числе 54 из них до 1 сентября.

В этом учебном году будут функционировать 2 900 учреждений общего среднего образования, 125 профессионально-технических, 110 средних специальных учебных заведений, а также 50 вузов.

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