В рамках программы ШАГ Владимир Королев рассказал о безопасном использовании банковских карт

В Минском районе в рамках программы "Школа активного гражданина" корреспондент Агентства теленовостей Владимир Королев рассказал ребятам о безопасном использовании банковских карт. Все больше школьников интересует такой вид оплаты, и наш коллега из программы "Зона Х" сообщил о наиболее распространенных схемах хищения денег с карточек и о том, как не попасть на удочку мошенников.

Программа "Школа активного гражданина" проводится для старшеклассников по всей стране. Благодаря этим информационным часам ребята могут пообщаться на социально значимые темы и задать вопросы приглашенным гостям.



