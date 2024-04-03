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В рамках программы Союзного государства задумано создание экспериментального образца наноспутника - Щеткина
Врамках программы Союзного государства задумано создание экспериментального образца наноспутника. Об этом в программе "Экономическая среда" рассказала руководитель представительства Постоянного комитета Союзного государства в г. Минске Марианна Щеткина.
В космической сфере за период с 2000-2023 г. реализовано 7 программ, рассказала она. Космическая сфера уникальна тем, что концентрирует в себе все самые передовые достижения.
Руководитель представительства напомнила, что Беларусь участвовала и в космических программах Советского Союза. "Поэтому у нас создана уникальная база для того, чтобы развивалась космическая отрасль", - подчеркнула она.
Смотрите всю программу "Экономическая среда" ЗДЕСЬ
Более того, по ее словам, ученые сейчас поднимают тему, что необходимо разработать стратегию развития космической деятельности России и Беларуси, и предлагают рассмотреть направление разработки космических двигателей, навигацию, связь, научное оборудование и т. д.
В 2024 году тоже реализуется программа в части космоса - это разработка нового бортового оборудования. Кстати, в рамках этой программы задумано создание экспериментального образца наноспутника. С белорусской стороны выступает Академия наук.
Благодаря тому что в стране сохранились наработки в космической сфере, практически вся начинка, вся содержательная часть делается в Беларуси, рассказала она. "И это не только Академия наук, это не только НИИ физики и Институт тепло- и массообмена, это НПО"Центр","Интеграл", "Пеленг", это наше производство и уникальные научные коллективы. Поэтому мы космическая держава и гордимся этим", - заключила Марианна Щеткина.
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