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В рамках проверки готовности союзных сил реагирования прошла тренировка истребителей
Белорусские и российские экипажи истребителей выполняют патрулирование воздушных рубежей Союзного государства в составе смешанных пар. В рамках проверки готовности союзных сил реагирования прошла тренировка истребителей. Пилоты обмениваются опытом, повышая взаимопонимание и оттачивая взаимодействие. Во время совместных полетов отрабатываются перехват нарушителей госграницы, элементы воздушного боя с условным противником и действия по различным резко сменяющимся условиям.
Активная фаза, а это совместные учения "Союзная решимость - 2022", начнется 10 февраля. Военные будут отрабатывать пресечение и отражение внешней агрессии, а также противодействие терроризму на территории Беларуси.
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