"Надо поговорить". Между Москвой и Киевом состоялся телемост

"Славянский базар в Витебске" можно назвать не только блистательной концертной площадкой на белорусской земле. Это территория мира и взаимопонимания между народами. Доказательство этому прозвучало сегодня в прямом эфире каналов "Россия 1" и News One во время телемоста "Надо поговорить" между Москвой и Киевом. И там тоже выходили на прямую связь с фестивальным Витебском.



Словом, Витебск - еще один шанс для братских славянских народов сделать дружественное рукопожатие, на этот раз виртуальное. Этот неполитический телемост дал возможность сделать шаг, хоть и небольшой, к налаживанию отношений по линии Москва - Киев.



