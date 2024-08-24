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В рамках учений Гродненская мехбригада форсировала Неман

Белорусские военные активно продолжают учиться и тренироваться, поддерживая мир и обороноспособность страны. Например, военнослужащие Гродненской механизированной бригады оттачивают один из сложнейших элементов подготовки войск. На бронетранспортерах гвардейцы форсировали Неман.

Перед выполнением упражнения экипажи БТР-82А подготовили машины к плаву и провели тренировку спасательно-эвакуационной группы.

В нашей стране расположено очень много рек и озер. И в современном виде бое это является естественным барьерным рубежом, преодоление которого осуществляется только по мостам. Опыт показывает, что в современных видах боя противник стремится максимально снизить темпы перемещения войск по дорожным направлениям, разрушая мосты и другие устройства, которые позволяют быстро пересечь реку. В таких случаях необходимо максимально быстро провести мероприятия по подготовке преодоления реки, подготовить технику и непосредственно форсировать либо просто преодолеть данное препятствие.
Сергей Кругликов, замкомандира 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады ВС Беларуси

Любое передвижение войск начинается с разведки, а когда работа идет у воды, информация - и вовсе синоним жизни. Подобные упражнения позволят обучить и командующих, и командиров.

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