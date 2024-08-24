В рамках учений Гродненская мехбригада форсировала Неман

В нашей стране расположено очень много рек и озер. И в современном виде бое это является естественным барьерным рубежом, преодоление которого осуществляется только по мостам. Опыт показывает, что в современных видах боя противник стремится максимально снизить темпы перемещения войск по дорожным направлениям, разрушая мосты и другие устройства, которые позволяют быстро пересечь реку. В таких случаях необходимо максимально быстро провести мероприятия по подготовке преодоления реки, подготовить технику и непосредственно форсировать либо просто преодолеть данное препятствие.

Сергей Кругликов, замкомандира 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады ВС Беларуси