В рамках военно-технической помощи Беларусь передала Сербии 4 легендарных истребителя МиГ-29

Крепкий фундамент отношений выстроен и с еще одной близкой страной - Сербией. В рамках военно-технической помощи по решению Президента наша страна передала 4 самолета МиГ-29. В церемонии приняли участие представители отечественного госвоенпрома, а также специалисты оборонных ведомств двух стран. Перед отправкой самолеты частично модернизируют. Согласно условиям договора, на них поставят современные образцы белорусского оборудования. О сотрудничестве военных ведомств подробнее Александр Камович.

Легендарный истребитель МиГ-29 не нуждается в представлении. Несмотря на то, что массовый выпуск этих самолетов начался в середине 80, такие машины до сих пор стоят на вооружении десятков стран мира. А все дело в уникальных тактико-технических характеристиках этой машины.

По оценкам экспертов, МиГ-29 был и остается лучшим самолетом для ближнего боя. Это связано в том числе с его отличными маневренными характеристиками. Свою надежность истребитель доказал в самых различных конфликтах - от Афганистана до Сирии.

Сегодня 4 крылатые машины в торжественной обстановке передали ВС Сербии. Самолеты выделили из состава Минобороны Беларуси. Однако до того как МИГи отправятся на дежурство в небе над дружественной Сербией, им предстоит ремонт, а также частичная модернизация. Все работы будут проведены на 558 авиаремонтном заводе в Барановичах. Туда самолеты прибыли накануне.

Решение о передаче МиГов было принято Александром Лукашенко в качестве военно-технической помощи. По словам сербского министра обороны, такой жест - это еще один шаг в укреплении двухсторонних отношений.

В этом году исполняется 25 лет дипломатическим отношениям между Беларусью и Сербией. Военные ведомства двух стран плотно сотрудничают последние 5 лет. Так, например, в 2018 наша сторона также передала партнерам 4 истребителя.

Как отметили сербские коллеги, между нашими странами не просто партнерские, но и теплые дружеские отношения. Во многом такому положению поспособствовал и лично Президент Беларуси.

Сами же военные в шутку сравнивают такое сотрудничество с самолетом на взлетной полосе - чем дальше, тем стремительнее и выше.