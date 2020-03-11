В рамках второго этапа проверки боеготовности начался призыв военнослужащих из запаса

Призыв военнослужащих из запаса начался в рамках второго этапа проверки боеготовности Вооруженных Сил. Вчера ряды 2-й инженерной бригады пополнили 36 человек. Они уже распределены по воинским подразделениям. Всего планируется призвать более 130 военнослужащих запаса, в том числе 18 офицеров. В ходе проверки будут выполняться задачи в составе маскировочного батальона, военнообязанные обновят знания и навыки по армейским специальностям. По завершении укомплектования батальон совершит марш в район сосредоточения.