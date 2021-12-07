В расписании Национального аэропорта Минск появилась информация о вывозном рейсе в Эрбиль

Некоторые беженцы не выдерживают томительного ожидания и, теряя надежду, что Европа их услышит, принимают решение вернуться на родину. Сегодня в расписании Национального аэропорта Минск на табло вновь появилась информация о вывозном рейсе. Вылет самолета в Эрбиль запланирован на 13:45.