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В распоряжении Минской областной детской больницы теперь инструменты эндоскопической хирургии

Оснащение новым медицинским оборудованием больниц и поликлиник центрального региона. Так, в распоряжении Минской областной детской больницы с сегодняшнего дня новые дополнительные инструменты эндоскопической хирургии. Такой подарок от спонсоров сделал Белорусский детский фонд. Благодаря самому современному оборудованию можно увеличить количество малоинвазивных операций, а их в Боровлянской клинике ежегодно делают более 600. Важно и то, что новая медтехника позволяет диагностировать у детей коронавирусную инфекцию.


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