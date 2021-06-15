В распоряжении Минской областной детской больницы теперь инструменты эндоскопической хирургии

Оснащение новым медицинским оборудованием больниц и поликлиник центрального региона. Так, в распоряжении Минской областной детской больницы с сегодняшнего дня новые дополнительные инструменты эндоскопической хирургии. Такой подарок от спонсоров сделал Белорусский детский фонд. Благодаря самому современному оборудованию можно увеличить количество малоинвазивных операций, а их в Боровлянской клинике ежегодно делают более 600. Важно и то, что новая медтехника позволяет диагностировать у детей коронавирусную инфекцию.