В рассрочку без первого взноса можно приобрести квадратные метры в комплексах "Маяк Минска" и "Парк Челюскинцев"

Решить квартирный вопрос стало проще. Крупнейший застройщик Беларуси расширил свое эксклюзивное предложение на рынке недвижимости. В рассрочку без первого взноса теперь можно приобрести квадратные метры и в жилых комплексах "Маяк Минска" и "Парк Челюскинцев". Кроме того тех, кто воспользуется покупкой онлайн, ждет скидка до 10 тысяч рублей. О выгодных метрах -материал Юлии Токарь.







Зеленый оазис в центре столицы - именно так можно назвать полюбившийся уже многим жилой комплекс "Парк Челюскинцев"

Ведь прямо под окнами у новоселов 170 гектаров хвойного леса. Сейчас в комплексе возводят два дома "комфорт-класса". Первый сдадут в следующем году, предусмотрена эксплуатируемая крыша, подземный паркинг и двухэтажный детский сад на 90 мест. Второй дом сдается уже в ноябре. Здесь есть и квартиры-мечты с открытыми террасами.

Только сейчас от крупнейшего застройщика страны действует эксклюзивная акция "Покупайте сейчас -платите потом". В "Парке Челюскинцев" предоставляется длительная беспроцентная рассрочка на 4 года, в комплексе "Маяк Минска" на готовые квартиры - сроком до 5 лет. Таким образом, стоимость квартиры в "Маяке Минска" делится на 60 равных частей, в "Парке Челюскинцев" -на 48. Не нужны справки о доходах, не нужны -поручители.





"Маяк Минска" - это первый в столице комплекс, который возводится по принципу "город в городе"

Рядом все социальные объекты - детские сады и школа, магазины и бутики, салоны красоты и офисы туристических компаний, фитнес-центры и тренажерные залы – предусмотрена вся инфраструктура, в которой заинтересованы современные горожане. Станция метро "Восток" в шаговой доступности. А лучшим местом для прогулок станут бульвар Пикассо с мультимедийным фонтаном "Дана Танец"и зеленые аллеи вдоль набережной Слепянской водной системы. Кстати, она видна из окон домов комплекса. Как и одна из главных архитектурных достопримечательностей Европы -Национальная библиотека.