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В Ратомке открылось новое общежитие для учителей
Новый социально значимый объект в системе образования центрального региона! Сегодня в Ратомке открылось новое общежитие для учителей. В здании, где 34 комнаты, будут проживать в основном молодые специалисты. Они работают в детских садах и школах Заславля, Ждановичей и Ратомки. Бытовые условия нового общежития после открытия оценил и губернатор Минской области Александр Турчин. По его словам, решение жилищного вопроса для молодежи всех районов всегда будет приоритетно.
Обновление автопарка
И еще социально значимые преобразования для жителей Минского района, которые пользуются общественным транспортом. Автопарк пристоличного региона в этом году пополнят 18 новых автобусов МАЗ.
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