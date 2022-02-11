Новый социально значимый объект в системе образования центрального региона! Сегодня в Ратомке открылось новое общежитие для учителей. В здании, где 34 комнаты, будут проживать в основном молодые специалисты. Они работают в детских садах и школах Заславля, Ждановичей и Ратомки. Бытовые условия нового общежития после открытия оценил и губернатор Минской области Александр Турчин. По его словам, решение жилищного вопроса для молодежи всех районов всегда будет приоритетно.