Сталіца мяняе падыходы да харчавання школьнікаў. В новом учебном году в рационе учащихся примерно на треть снизят количество сахара и на четверть - соли. Такие рекомендации подготовили специалисты. Новые правила соответствуют мировым нормам. В связи с этим изменили рецептуру блюд и разработали новое школьное меню. В нем появится больше молочных продуктов.