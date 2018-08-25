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В рационе учащихся примерно на треть снизят количество сахара и на четверть - соли

Сталіца мяняе падыходы да харчавання школьнікаў. В новом учебном году в рационе учащихся примерно на треть снизят количество сахара и на четверть - соли. Такие рекомендации подготовили специалисты. Новые правила соответствуют мировым нормам. В связи с этим изменили рецептуру блюд и разработали новое школьное меню. В нем появится больше молочных продуктов.

К новому учебному году в минских школах проведена и модернизация пищевых блоков. 

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