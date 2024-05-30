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В Раубичах наградили лучших биатлонистов национальной команды

В Раубичах подвели итоги прошедшего сезона и наградили лучших биатлонистов национальной команды. В числе награжденных Антон Смольский (победитель общего зачета Кубка Содружества), Анна Сола, Дмитрий Лазовский, Динара Смольская, Максим Воробей и не только. Всего в прошлом сезоне наши биатлонисты завоевали 28 медалей, в том числе 10 золотых наград.

Сейчас команда продолжает подготовку к новому сезону. Первый официальный старт - в сентябре. В Красноярске пройдет Кубок Содружества и чемпионат России по летнему биатлону.

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