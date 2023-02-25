О закрытии Польшей движения через границу, фейковых вбросах, подготовке водителей - в Раубичах Президент ответил на вопросы журналистов

Заряд бодрости и настроения получили в Раубичах участники гонки и зрители, а репортеры не упустили возможность задать свои вопросы Президенту. Их у журналистов, как всегда, много. Нынешняя повестка уж очень насыщенная. Затронули, конечно, не только спортивную сферу, но и актуальные политические события, а также резонансные внутренние темы.

Так, из-за череды жутких ДТП предстоит серьезный анализ ситуации с подготовкой водителей и соблюдением дисциплины на дорогах. Говорили о потенциальных горячих точках, нападках и провокациях на международных площадках, пакостях Варшавы в адрес Минска и очередных вбросах о поглощении Беларуси. Главное - из первых уст.

А. Лукашенко прокомментировал фейковые вбросы о стратегии России в отношении Беларуси

"У нас есть своя стратегия? Есть. У России (ядерная крупная держава) есть своя стратегия? Есть. И у России в отношении Беларуси в том числе есть своя стратегия - жить, как со своими братьями, в мире и дружбе. 100 %. Я в этом "котле" полностью варюсь и участвую в этом", - заявил белорусский лидер.

Что касается вброса насчет стратегии России, Александр Лукашенко не исключил, что три года назад мог быть подобный документ, когда обсуждалось формирование интеграционных карт, а ныне союзных программ. "Когда мы к этому подходили, разные были точки зрения. Кто-то так говорил, кто-то эдак. Может быть, какие-то чиновники, группа людей, предлагали в Администрации Президента России, каким путем будем идти с Беларусью", - сказал глава государства.

По словам Александра Лукашенко, точно так и в Беларуси звучали разные мнения и предложения, экспертами, депутатами выдвигались различные идеи. "Я их слышу. Разные были предложения. Вплоть до вхождения России в состав Беларуси. Помните, я говорил, когда мне: "Вот, надо, чтобы Беларусь вошла в состав России". Почему в состав России? Пусть Россия войдет в состав Беларуси. Помните, в 2019-2020 годах", - напомнил белорусский лидер риторику прошлых лет.

"Но не это главное. Где они были три года (авторы нынешнего фейка. - Прим. tvr.by)? Документ древний. Притом его никто не скрывал, наверное. Где они были? Почему не говорили раньше?", - поставил вопрос белорусский лидер.

Президент уверен, что все это делается сейчас с целью встряхнуть и расшатать Беларусь в преддверии основного электорального 2024 года (выборы депутатов всех уровней, ВНС) и президентских выборов в 2025-м. "Надо сейчас начинать раскачивать. Эти ж беглые - они там за рубежом. Надо новеньких подготовить. Трудновато, правда, с финансированием. Сейчас же мы за этим смотрим внимательно. Вот поэтому начали потихоньку расшатывать, еще найдут какие-то темы", - сказал глава государства.

Он также обратил внимание - эта тема одновременно возникла в самых различных ресурсах, это говорит о том, что была дана команда. "Вот в чем вопрос. Нас в очередной раз хотят растащить, разорвать", - предостерег Александр Лукашенко.

Глава государства рассказал о намерении в ближайшее время еще раз основательно довести информацию обо всех 28 союзных программах с Россией. Главные из них касаются таможенной и налоговой сфер.

Александр Лукашенко привел пример с акцизами на сигареты. "Да, россияне нам говорят: если вы хотите по сигаретам общий рынок, если вы хотите на нашем рынке продавать свои сигареты, ну давайте выравняем цены. Это ж правильно. Даже если мы акцизы повысили на сигареты, мы что, у человека кусок хлеба отобрали? - задал риторический вопрос Александр Лукашенко, призвав к здоровому образу жизни и отказу от курения. - Так скажите, что мы тут при этом потеряли? Доходы в бюджет повысили за счет второстепенного товара, без которого человек может обойтись".

Точно так и по таможенным делам. Например, в Беларуси уже давно работала группа из трех десятков россиян, которые взаимодействовали с белорусскими таможенниками по профильным вопросам: "Сейчас договорились: мы эту группу делим пополам - 15 наших, 15 их. И исключительно консультационные услуги. Что плохого, если суперспециалисты будут в этой группе и будут нам, им подсказывать, как вести таможенные дела?".

Александр Лукашенко также напомнил, что, когда еще обсуждались интеграционные карты, то в итоге принято было решение отказаться пока от всего, что вызывало настороженность, что стороны в данный момент не могли реализовать. И это предложение исходило в том числе от Президента России.

"Все остальное - это нам выгодно. Это нам в плюс", - подчеркнул белорусский лидер.

"Нас просто хотят еще раз разрубить. Поэтому возникла эта тема. Ничего живого в этом нет. Мою позицию вы знаете, она неизменна: мы независимое суверенное государство. Будучи независимым, суверенным, с Россией кто рядом стоит? Никто, кроме Беларуси. Что еще надо?", - сказал Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что все эти вопросы Президент России понимает точно так же. "Вот в последнюю встречу мы с ним долго обсуждали эти вопросы, - рассказал Александр Лукашенко. - Открою секрет: вчера мы вечером с ним долго разговаривали на разные темы. У нас отношения дай бог, чтобы всегда были такими. И после меня, чтобы они были такими. И чтобы наши дети жили в таких условиях. Поэтому не слушайте эту брехню и болтовню. Она рождена, чтобы нас расколоть".





О нападках на представителей Беларуси и России на международных площадках

Совсем недавно на заседании ПА ОБСЕ латвийский депутат оскорбил российского в совсем недипломатичных выражениях, были провокации и в отношенииАндрея Савиных- парламентария из Беларуси.

"Ну он достойно выдержал", - заметил белорусский лидер.

Более того, Генассамблея ООН готовит очередную антироссийскую резолюцию. "Нужны ли нам вообще такие международные площадки и в принципе диалог с Западом", - спросили журналисты у главы государства.

"Вы знаете, нужны. По одной такой еще важной причине, что они ждут, что мы уйдем оттуда (с международных площадок). Никогда не надо делать так, как хочет твой враг или противник. Это аксиома. Поэтому мы оттуда не уйдем. Они не нас оскорбили и не россиян. Они показали свое лицо в очередной раз, - отметил белорусский лидер. - Кто он такой - этот латыш или литовец? Кого вы оскорбляете. Вы оскорбляете русского, белоруса, которые вас от коричневой чумы спасли. Хотя бы об этом подумали. Но они об этом не думают, что тут говорить…"

"Пусть визжат, пусть кричат. Мы должны идти своей дорогой, своим путем. Собака лает - караван идет. Вот по этому принципу мы должны жить и работать. Не обращать внимания и даже не комментировать. Показывать их наглость и идиотизм. Все. Больше ничего не надо", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Что касается международных площадок, Александр Лукашенко привел пример ООН, где сильные государства, в частности США, часто давят на меньших в вопросе их голосования, используя для этого финансовые инструменты. "Я много раз был в ООН и видел это. Эта организация - площадка, где можно поговорить, что-то обсудить. Ни разу же не приняли нормального решения, выгодного для… Ладно, не по войне. Пусть бы бедность уменьшили в мире. Пусть бы бедолагам каким-то помогли, работали хотя бы по гуманитарным вопросам. Но везде расхождения", - констатировал белорусский лидер.

Он обратил внимание, что даже когда Россия и Беларусь вносят резолюцию по вопросам безопасности, то американцы и другие голосуют против. "Ну это нонсенс", - подчеркнул Президент.

"А ОБСЕ, что про нее говорить…" - продолжил белорусский лидер. Он акцентировал внимание на том, что как бы ни складывалась ситуация в тот или иной период в Ираке, Сирии, Афганистане или Украине, на высшем уровне нет даже желания собраться и поговорить.

"Запад этого не хочет. Запад не хочет этого разговора. Я же предлагал: давайте соберемся, поговорим, когда в Афганистане, Сирии война началась. Главы государств должны собираться. Я дважды или трижды был на таких совещаниях. Так сейчас даже собираться не хотят. На уровне министров иностранных дел в лучшем случае, - отметил Президент. - Поэтому это инструмент для давления. Кто имеет там большинство, тот и начинает давить. ОБСЕ… Какое они имеют отношение к выборам вообще-то. Это безопасность и сотрудничество в Европе. Нет, они влезли сюда. Потому что выборы - инструмент кого-то свалить в какой-то стране. Занимаются пустотой".

"Но мы будем там, хоть нас там троллят, давят и прочее, чтобы показывать их идиотизм", - резюмировал белорусский лидер.

А. Лукашенко не верит в намерение Украины развязать второй фронт в ПриднестровьеЖурналисты во время общения с Президентом упомянули о Приднестровье как еще одной потенциальной горячей точке в нашем регионе. Ведь в информационном поле уже звучали предупреждения о возможной провокации, о скоплении техники на украинско-молдавской границе. В этой связи у главы государства спросили, возможно ли, по его мнению, что Украина откроет второй фронт.

"Я в это не верю, - сказал белорусский лидер. - Это им невыгодно. Запад хотел бы одним ударом решить проблему с Россией и в Приднестровье закрыть эту "серую дыру", как они говорят, и объединить Молдову, запихнуть ее в Румынию или сделать прозападной. Это их цель. Украинцам это не надо. Я не верю, что украинцы одуреют и развяжут какой-то второй фронт".

Вместе с тем в Приднестровье присутствуют российские военнослужащие и техника, вооружение, которые в случае чего смогут дать ответ, и тогда, как заметил Президент, мало не покажется.

Александр Лукашенко считает, что ситуация в Приднестровье используется Западом, чтобы дестабилизировать обстановку в регионе. "Везде надо все расшатывать - это в интересах Запада. Я не верю, что украинцам это надо. Если они откроют там второй фронт - это смерти подобно".





В Ближайшее время в Беларуси разберутся с подготовкой водителей и соблюдением дисциплины на дорогах

"Я в курсе дела. В ближайшее время мы проанализируем эту тему. Меня это настораживает, особенно маршрутки, - сказал глава государства. - Я поручил (группа работает, госсекретарь занимается с правительством), чтобы мне доложили, что происходит на самом деле (с дисциплиной и поведением водителей на дорогах страны. - Прим. БелТА)".

Президент обратил внимание на важность соблюдения порядка на дорогах, и прежде всего это касается подготовки и поведения водителей. "У нас есть вопросы от подготовки водителей, технического состояния (транспортных средств. - Прим. БелТА) до дисциплины на дорогах. Мы в ближайшее время проанализируем эти вопросы", - добавил Александр Лукашенко.

По его словам, в настоящее время ответственные лица внимательно изучают ситуацию, предпочитая не делать преждевременных публичных заявлений. "Мы пока занимаемся спокойно, тихо анализируем ситуацию для того, чтобы разобраться", - сказал Президент.

О закрытии Польшей движения через границу: идиотский поступок в угоду их западным патронам

Президент Беларуси Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов в Раубичах, высказался по поводу решений польских властей ограничить движение для грузоперевозчиков через пункты пропуска на границе с Беларусью

"Эти обезумевшие даже не думают, когда делают какой-то шаг, - отреагировал белорусский лидер. - Хотите вы навредить России - попробуйте, у вас есть граница с Калининградской областью. Беларуси хотите навредить - навредите здесь, у нас же огромная, тысячу километров граница. Но что же вы отсекаете тех, кто вас кормит? Казахстан сегодня, особенно когда ввели санкции против углеводорода в России, обеспечивает Европу углеводородами, нефтью. Зачем же вы их вырубили? Люди потеряли работу".

Все это в дополнение к тому, что от подобных решений, естественно, страдают и польские грузоперевозчики. "Нам от этого ни жарко ни холодно, мы же туда не ездим. Мы заехали в Польшу или на нашей территории они зацепили прицеп и потащили. Поляки, Евросоюз к нам заехали, мы берем прицеп и везем дальше. Мы давно ввели этот порядок. Мы же тоже их не гладим по головке. Зачем они сейчас ввели? Хотят показать свою значимость перед патроном, который недавно приезжал к ним (состоялся визит в Польшу президента США Джо Байдена. - Прим. БелТА). Надо же было показать, что они тут за американцев "воюют" и готовы на все - и себе в голову выстрелить. Просто идиотский поступок", - сказал Александр Лукашенко.