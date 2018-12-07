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В Раубичах прошли первые испытания зимней техники МТЗ
Первые зимние испытания сегодня прошли сразу четыре модели МТЗ. Специальная зимняя техника для уплотнения снега на лыжных трассах и заливки льда на открытых катках была создана по поручению Президента. Вопрос оснащения спортивных школ и олимпийских центров необходимым оборудованием отечественного производства - на личном контроле Главы государства. По итогам зимней Олимпиады в Пхенчхане Александр Лукашенко дал четкие поручения: обеспечить крупные базы по подготовке атлетов необходимой техникой, сделанной своими силами, на своих предприятиях. И вот сегодня, спустя почти восемь месяцев, Минский тракторный завод представил журналистам сразу четыре доработанные модели. Над чем еще предстоит потрудиться конструкторам? На первых снежных испытаниях побывала Надежда Сербиненко.
Центр олимпийской подготовки "Раубичи" сегодня трансформировался в испытательный полигон. Здесь в настоящих полевых условиях тестируют новую линейку зимней техники МТЗ. Это ратраки и льдозаливочные машины. Увы, настоящего снега сейчас выпало немного, но на помощь приходят снежные пушки.Условия, максимально приближенные к соревновательным, помогли создать два мощных снегомета. Как только толщина снежного покрова была достаточной, на биатлонный стадион в Раубичах сразу вышли четыре доработанные модели МТЗ в красном, фирменном цвете завода. Из них три, утрамбовывая и разравнивая снег, делают трассу для лыжных гонок. Еще одна заливает лед на открытом катке.
Три модели и три разных предназначения. Вот эта на гусеничном шасси самая мощная и самая дорогая, имеет высокую проходимость и может подниматься по склону под углом до 45 градусов. Эти две сделаны на базе серийно выпускаемых тракторов и оборудованы отвалом, снежной фрезой и лыжнепрокладчиками. Они дешевле, предназначены для соревнований районного и городского масштаба. После завершения зимнего сезона могут трансформироваться в обычный трактор.
Все модели были спроектированы на МТЗ прежде всего для замещения импортных аналогов. Пока на всех зимних спортивных объектах страны используют ратраки немецкого, канадского, итальянского производства. При сборке представленных белорусских машин были использованы некоторые импортные детали. Их количество нужно минимизировать.Спортивные победы дорогого стоят, поэтому со своей стороны государство будет делать все, чтоб спорт развивался. Общаясь с участниками зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в Пхенчхане этой весной, Александр Лукашенко четко дал понять - развитию необходимой для атлетов базы будут всячески способствовать. Особое внимание детскому спорту, ведь из маленьких атлетов вырастают большие чемпионы. Поручение Президента звучало конкретно: наладить производство необходимого инвентаря – от лыжероллеров и лыжных ботинок до специальных машин для заливки льда и ратраков. Эта тема на особом контроле правительства.
Сказано - сделано. Специальную зимнюю технику смотрели уже этой осенью. Задача оказалась посильной для белорусских конструкторов. В будущем году эта техника должна быть исключительно белорусской. На МТЗ обещают создать новый ратрак с максимальным использованием своих деталей к началу следующего зимнего сезона. В Минспорта подсчитали, что только для нужд отечественного зимнего спорта необходимо около 130 единиц спецтехники. Перспективный и рынок ЕАЭС. А по цене белорусские машины будут дешевле европейских и американских. Дальше дело за правильным маркетингом.
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