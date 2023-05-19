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В Раубичах стартовали Всебелорусские детские Игры победителей
В Раубичах сегодня было громко, шумно и весело. 48 ребят в возрасте от 9 до 17 лет из разных уголков Беларуси собрались в знаменитом спорткомплексе, чтобы знакомиться, общаться и соревноваться. Эти мальчишки и девчонки - участники Всебелорусских детских Игр победителей. Их организатором уже который год выступает местный благотворительный фонд "Прикосновение к жизни". Мероприятие объединяет ребят, которые перенесли онкологическое заболевание и находятся в стойкой ремиссии. Это ли не самая яркая мотивация для тех, кто сегодня с коварным недугом все еще борется?! В первый день игр ребята состязались в беге на 60 метров, плавании и шахматах. Разбавляли спортивные соревнования мастер-классы, квизы и творческие викторины.
Завтра, 20 мая, в борьбу вступают папы, и это футбольное противостояние против белорусских звезд с нетерпением ожидают все участники игр. Ребята продолжат бороться за победу в турнирах по настольному теннису и мини-футболу. Вечером же эмоциональное и трогательное событие - торжественная церемония закрытия. Скрасит горечь от расставания праздничный торт.
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