В Раубичах стартовали Всебелорусские детские Игры победителей

В Раубичах сегодня было громко, шумно и весело. 48 ребят в возрасте от 9 до 17 лет из разных уголков Беларуси собрались в знаменитом спорткомплексе, чтобы знакомиться, общаться и соревноваться. Эти мальчишки и девчонки - участники Всебелорусских детских Игр победителей. Их организатором уже который год выступает местный благотворительный фонд "Прикосновение к жизни". Мероприятие объединяет ребят, которые перенесли онкологическое заболевание и находятся в стойкой ремиссии. Это ли не самая яркая мотивация для тех, кто сегодня с коварным недугом все еще борется?! В первый день игр ребята состязались в беге на 60 метров, плавании и шахматах. Разбавляли спортивные соревнования мастер-классы, квизы и творческие викторины.