3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В районе аварийного моста на Минской кольцевой накануне было затруднено движение автобусов
График некоторых маршрутов нарушен из-за скопления транспорта. Опоздания достигали 45 минут. При этом заторы были и утром, и днем. Пассажирам рекомендуют идти пешком под путепроводом между остановками "Игуменский тракт" и "Поворот на Колядичи". Это сэкономит время поездки. Напомним, с понедельника в районе просевшего моста полностью закрыто движение и организована временная схема объезда, а также изменены маршруты общественного транспорта. Возобновить движение планируют в октябре.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Современный дизайн и безопасность: в Заводском районе Минска открыли обновленный ЗАГС
Перевозчики хорошо сэкономят: новый участок дороги от Логойска до Плещениц открыли для движения
Вблизи границы с Польшей трое белорусов попались с беспилотником
Белорусские таможенники нашли в вещах литовца патроны к огнестрельному оружию
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов