В районе аварийного моста на Минской кольцевой накануне было затруднено движение автобусов

График некоторых маршрутов нарушен из-за скопления транспорта. Опоздания достигали 45 минут. При этом заторы были и утром, и днем. Пассажирам рекомендуют идти пешком под путепроводом между остановками "Игуменский тракт" и "Поворот на Колядичи". Это сэкономит время поездки. Напомним, с понедельника в районе просевшего моста полностью закрыто движение и организована временная схема объезда, а также изменены маршруты общественного транспорта. Возобновить движение планируют в октябре.