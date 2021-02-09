В райцентрах Брестской области появятся современные компьютерные томографы

Один из них начал работать сегодня в кобринской больнице. Оборудование позволяет детально обследовать внутренние органы, кости и мягкие ткани. Раньше для таких исследований пациентов приходилось отправлять в соседние районы или областной центр. Это отнимало время и затягивало лечение. Сейчас обследование занимает от 5 до 15 минут. Благодаря томографу, можно теперь выявлять болезни, в том числе, пневмонии, на ранних стадиях.