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В райцентрах Брестской области появятся современные компьютерные томографы

Один из них начал работать сегодня в кобринской больнице. Оборудование позволяет детально обследовать внутренние органы, кости и мягкие ткани. Раньше для таких исследований пациентов приходилось отправлять в соседние районы или областной центр. Это отнимало время и затягивало лечение. Сейчас обследование занимает от 5 до 15 минут. Благодаря томографу, можно теперь выявлять болезни, в том числе, пневмонии, на ранних стадиях.


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В ближайшее время новые аппараты компьютерной томографии появятся в Барановичах и Пинске.

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