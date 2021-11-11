В райцентрах сокращается количество перепрофилированных отделений

Что же касается нашей статистики, то за сутки плюс 1981 пациент с COVID-19, выписаны 2903. Наряду с вакцинацией от коронавируса проходит и прививочная кампания от гриппа. Продолжается и оказание плановой помощи. Какие еще меры приняты в регионах, расскажет Андрей Ястребов.

Могилевский онкодиспансер возвращается к обычному рабочему ритму

Этой пациентке Могилевского областного онкологического диспансера врачи подарили словно еще один день рождения. Сложная операция позади. Теперь каждый новый день наполнен надеждами на возвращение домой.

Сердечный ритм пациентов стал спокойнее. А вот рабочий - активней. Хирурги окнодиспансера вернулись к плановым операциям. В день по 15 и больше. Без перерыва, рассказывает Павел Подберезский.

До этого на базе хирургических отделений были созданы инфекционные отделения. Мы занимались лечением COVID, как и многие в республике. Конечно, это очень важно, что мы открылись. У нас есть возможность работать, как мы работали раньше. Более того, мы от этих операций получаем удовольствия больше, потому что мы соскучились по работе. Павел Подберезский, заведующий 3-м онкохирургическим отделением Могилевского областного онкологического диспансера

При этом плановая помощь оставалась всегда в приоритете. То, что нельзя перенести или отменить. Нагрузка на врачей увеличилась. Ведь приходилось сражаться еще с коронавирусом в красной зоне.















Мы работали на втором аппарате. В день до 45 исследований мы выполняли. Собственно, продолжаем так работать. И вот с завтрашнего дня, с 10 числа, мы прекращаем прием пациентов с COVID-инфекцией и полностью переходим на обслуживание наших пациентов. Людмила Рыбикова, заведующая рентгеновским отделением Могилевского областного онкологического диспансера

Под COVID у нас было перепрофилировано 282 койки. Они вернулись к работе. На сегодня коечный фонд работает в штатном режиме. Мы выполняем онкологические операции, лечим онкобольных по профилю. Ковидных пациентов у нас практически уже нет.

Вернутся к привычному рабочему ритму в ближайшее время и больницы скорой медицинской помощи, где пока функционируют ковидные отделения.

Есть план, который возвращает все объекты в нормальное русло жизни. Начинается с наиболее специализированных учреждений как онкодиспансер, потом областную больницу, больницу медицинской реабилитации. И так все по очереди.

В райцентрах сокращается количество перепрофилированных отделений

Но возвращаются к обычной работе не только большие медицинские центры, но и районные больницы. Здесь, в Белыничской, профильную помощь уже оказывает детское отделение.

Кстати, оказывать плановую помощь здесь также не переставали. Архиважно, например, для тех, кто ожидает операции. Например, с использованием лапароскопии. Для пациентов не только из Белыничей, но и соседнего Круглого. Есть и приятная новость: за неделю и здесь сократили количество ковидных коек.

Сократили 15 коек, отведенных под инфекционные. И сейчас у нас развернуто 74 для коронавирусных больных. Пока можно с осторожностью говорить, что заболеваемость несколько снижается. Павел Манько, главврач Белыничской центральной районной больницы

Вакцинация от COVID-19 и гриппа



И повсеместно сразу две кампании по вакцинации: от коронавирусной инфекции и гриппа. В Могилевской области от COVID-19 первым компонентом уже привились свыше 39 % населения и почти 30 % сделали обе прививки. Активно подключились в регионе и к вакцинации от гриппа. Эта цифра уже составила почти 14 % от жителей области.

Правда, в первую очередь медики советуют привиться от коронавируса. А уже вместе со вторым уколом или спустя короткое время получить вакцину от гриппа.

В ряде государств вакцина малодоступна или доступна не в том количестве, в котором хотелось бы. Мы видим, что даже доходит до определенного вида беспорядков в борьбе за первоочередное получение вакцины. Поэтому мы должны ценить то, что у нас это право предоставлено каждому на безвозмездной основе в доступных условиях. Светлана Нечай, главный государственный санитарный врач Могилевской области

Кстати, вакцинируют от коронавирусной инфекции и гриппа не только в поликлиниках, но и на предприятиях, а также в мобильных пунктах - в торговых центрах и на вокзалах.

Могилевский онкодиспансер возвращается к обычному рабочему ритму

Этой пациентке Могилевского областного онкологического диспансера врачи подарили словно еще один день рождения. Сложная операция позади. Теперь каждый новый день наполнен надеждами на возвращение домой.

Сердечный ритм пациентов стал спокойнее. А вот рабочий - активней. Хирурги окнодиспансера вернулись к плановым операциям. В день по 15 и больше. Без перерыва, рассказывает Павел Подберезский.

До этого на базе хирургических отделений были созданы инфекционные отделения. Мы занимались лечением COVID, как и многие в республике. Конечно, это очень важно, что мы открылись. У нас есть возможность работать, как мы работали раньше. Более того, мы от этих операций получаем удовольствия больше. Потому что мы соскучились по работе. Павел Подберезский, завотделением Могилевского областного онкологического диспансера

При этом плановая помощь оставалась всегда в приоритете, то, что нельзя перенести или отменить. Нагрузка на врачей увеличилась. Ведь приходилось сражаться еще с коронавирусом в красной зоне.

Мы работали на втором аппарате. В день до 45 исследований мы выполняли. Собственно и продолжаем так работать. И вот с завтрашнего дня мы прекращаем прием пациентов с COVID-инфекцией и полностью переходим на обслуживание наших пациентов. Людмила Рыбикова, завотделением Могилевского областного онкологического диспансера

Под ковид у нас было перепрофилировано 282 койки. Они вернулись к работе. На сегодня коечный фонд работает в штатном режиме- мы выполняем онкологические операции, лечим онкобольных по профилю. Ковидных пациентов у нас практически уже нет. Сергей Батовский, главврач могилевского областного онкологического диспансера

Медучреждения области постепенно возвращаются к лечению профильных пациентов

Вернутся к привычному рабочему ритму в ближайшее время и больницы скорой медицинской помощи. Где пока функционируют ковидные отделения.

Но возвращаются к обычной работе не только большие медицинские центры. Но и районные больницы. Здесь - в Белыничской- профильную помощь уже оказывает детское отделение.













Кстати, оказывать плановую помощь здесь также не переставали. Архиважно, например, для тех, кто ожидает операции. Например- с использованием лапароскопии. Для пациентов не только из Белыничей, но и соседнего Круглого. Есть и приятная новость- за неделю и здесь сократили количество ковидных коек.

Вакцинация от COVID-19 и гриппа

И повсеместно сразу две компании по вакцинации. От короновирусной инфекции и гриппа. В Могилевской области от "Ковид-19" первым компонентом уже привились свыше 39% населения и почти 30% сделали обе прививки. Активно подключились в регионе и к вакцинации от гриппа. Эта цифра уже составила почти 14% от жителей области.

Правда, в первую очередь медики советуют привиться от короновируса. А уже вместе со вторым уколом или спустя короткое время получить вакцину от гриппа.

В ряде государств вакцина малодоступна или доступна не в том количестве, котором хотелось бы. Мы видим даже доходит до определенного вида беспорядков в борьбе за первоочередное получение вакцины. Поэтому мы должны ценить то, что у нас это право предоставлено каждому на безвозмездной основе, в доступных условиях. Светлана Нечай, главный государственный санитарный врач Могилевской области