ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В разгаре празднование Дня Независимости в Гродно

В разгаре празднование Дня Независимости в Гродно. Народные гулянья развернулись на нескольких локациях. Многолюдно на тематических площадках предприятий, мастер-классы от народных мастеров региона предлагает выставка-ярмарка.

Еще одна выставка, но уже военной техники вызвала неподдельный интерес у юных жителей Гродно. На главной сцене в режиме нон-стоп музыкальный марафон белорусских артистов.

Начались торжества с театрализованного шествия по улицам города и возложения цветов к братской могиле советских воинов и партизан в городском парке.

Впереди не менее насыщенная программа. Вечером для гродненцев сюрприз - споет Денис Майданов.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все