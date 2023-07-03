В разгаре празднование Дня Независимости в Гродно. Народные гулянья развернулись на нескольких локациях. Многолюдно на тематических площадках предприятий, мастер-классы от народных мастеров региона предлагает выставка-ярмарка.

Еще одна выставка, но уже военной техники вызвала неподдельный интерес у юных жителей Гродно. На главной сцене в режиме нон-стоп музыкальный марафон белорусских артистов.



Начались торжества с театрализованного шествия по улицам города и возложения цветов к братской могиле советских воинов и партизан в городском парке.

