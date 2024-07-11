В Речице на территории льнозавода обнаружено место расстрела мирных жителей в годы ВОВ

В Речице на территории льнозавода обнаружено место уничтожения мирных жителей в годы Великой Отечественной войны, сообщает БЕЛТА.

Вблизи льнозавода протекает Днепр, периодически во время половодья речными водами подмывало грунт, открывая затем костные останки. Также имелись упоминания о жестоких расправах оккупантов в акте чрезвычайной государственной комиссии. А при строительстве навеса на территории льнозавода в 1990-е годы также были случаи обнаружения останков. С учетом данных сведений этой весной в прокуратуре было принято решение приступить к раскопкам, территория внесена в план поисковых работ. На место военнослужащие 52-го отдельного специализированного батальона ВС прибыли 10 июня, и уже в первый день работ были найдены костные останки.

По словам старшины роты 52-го отдельного специализированного батальона ВС Евгения Королева, схематично просматривается два ряда захоронений. Останки расположены на глубине от полуметра до двух метров. Есть братские и единичные захоронения.

Сейчас уже поднято 30 групп на более чем 80 останков. По предварительным данным установлено, что это 28 мужчин, одна женщина, половая принадлежность более 20 - не установлена. Тела были без одежды. Кроме того, нашли две гильзы, пуговицу, золотые коронки и фрагмент ботинка.

Назначен ряд экспертиз, по результатам которых будет названа причина гибели мирных жителей Речицы. Эксперты постараются указать непосредственные причины смерти. Это очень скрупулезная работа, которая требует специальных познаний и времени.

Предварительно штрихи к картине исторических событий дополняют архивные документы. "В частности, в акте чрезвычайной государственной комиссии было указано, что в августе 1941-го года после оккупации территории Речицкого района было создано гетто, в котором принудительно содержались работники государственных органов и их семьи, а также гражданское население по признакам национальной принадлежности, политическим и религиозным мотивам. Фашистские захватчики использовали их как рабскую силу, трудовой ресурс, а затем вывозили за загород и массово уничтожали", - обозначил предварительную версию прокурор Речицкого района Николай Белорусов.

Как подчеркнул Николай Белорусов, уже сейчас можно говорить, что на территории Речицкого района установлено еще одно ранее неизвестное место массового захоронения мирных граждан времен Великой Отечественной войны. "Что характерно для этих захоронений, в ходе раскопок обнаружены единичные предметы одежды, личные вещи и предметы быта. Это свидетельствует о том, что все ценности у людей изымались. На это указывают и данные архивных документов, и слова очевидцев", - отметил он.

Так, новые страницы нечеловеческих зверств оккупантов открывают поисковые работы в черте райцентра. В 1940-х годах это была территория пригорода.

На данный момент поисковые мероприятия продолжаются. В последующем останки погибших людей планируется перезахоронить. Также будет обсуждаться вопрос с местными органами власти о сооружении в данном месте мемориального знака.

Генеральная прокуратура продолжает расследование уголовного дела по факту геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны.