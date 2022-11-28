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В Речице парень поджег себя ради хайпа

Юноша в Речице попытался проехать на трюковом велосипеде, при этом верхняя одежда каскадера горела. Сообщается, что видео он изначально опубликовал у себя вInstagram. По предварительным данным, действо развернулось в центре города. Парень поджег себя и попытался проехать на велосипеде.

Друзья его тем временем подбадривали, но что-то пошло не по плану. К счастью, рядом оказался сугроб, юноша бросился в снег. О состоянии парня ничего пока не сообщается.

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