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В Речице у задержанного наркодилера дома нашли боевой арсенал

Наркодилер с боевым арсеналом задержан в Речице. У мужчины милиционеры нашли три мелкокалиберных револьвера, сигнальную ракетницу, патроны и банку с порохом.

Милиции стало известно, что 41-летний местный житель продает в городе марихуану. В подвале его дома правоохранители обнаружили плантацию конопли. Помещение было оборудовано вентиляционным выходом, электронным таймером, лампами дневного света, пусковыми электронными устройствами и кулерами.

В его квартире и на даче правоохранители изъяли семена каннабиса, сырье для изготовления наркотика и более 500 г марихуаны, расфасованной в разные емкости.
Юрий Пилькевич, официальный представитель УВД Гомельского облисполкома

Мужчина задержан. Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотических средств. Арсенал и порох направлены на экспертизу.

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