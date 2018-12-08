В Речицком районе по заснеженным тропинкам гуляют аисты

В сельской глубинке Речицкого района по заснеженным тропинкам гуляют аисты. Еще птенцами раненых птиц подобрала и выходила местная жительница. После падения из гнезда самец повредил крыло, и его пришлось ампутировать. Самкалишилась глаза. За советами о том, как ухаживать за птицами, Светлана обратилась к орнитологам. Сейчас с приходом холодов выделилааистам уголок в специальном доме с отоплением. По соседству с ними живут еще десяток кошек - у женщины здесь частный приют для раненых животных.



Имен у новых жителей деревни Озерщина пока нет. Светлана подумывает дать объявление в соцсетях и предложить интернет-пользователям придумать оригинальные клички.