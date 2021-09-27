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В Речицком районе преследование нетрезвого водителя закончилось стрельбой
В Речицком районе преследование пьяного водителя на Mazda закончилось стрельбой. По информации ГАИ, 26 сентября около 4:00 утра на требование дорожной милиции не остановилась Mazda 626. Водитель решил скрыться по центральным улицам Речицы.
Во время преследования инспекторы неоднократно требовали водителя остановиться, включали проблесковые маячки синего, красного цвета и звуковой сигнал. К экипажу ГАИ для оказания помощи присоединились также два наряда охраны. Мужчина не реагировал, грубо нарушал Правила дорожного движения и создавал при этом угрозу жизни и здоровью людей. Преследование продолжилось за пределами города, по автодороге Речица - Лоев. Свернув на автодорогу М-10 граница Российской Федерации - Гомель - Кобрин сотрудниками отдела ГАИ Речицкого РОВД было принято решение об использовании табельного оружия. В итоге сотрудники сначала выстрелили в воздух, а затем - по колесам "японца", повредив заднее правое колесо преследуемого автомобиля.
Нетрезвым водителям грозит до 5 лет лишения прав
За рулем Mazda находился 28-летний местный житель. Отметим, что и после остановки автомобиля молодой человек попытался сбежать от правоохранителей. В ходе разбирательства выяснилось, что ночной гонщик не имеет права управления, так как в июне прошлого года был лишен водительского удостоверения. Результаты медосвидетельствования показали 0,8 промилле.
ГАИ констатирует, что в выходные резко увеличивается число пьяных за рулем, только за субботу было задержано 60 человек. При этом, по статистике, каждый 6 погибший в ДТП - по вине нетрезвых автомобилистов. И не лишним будет напомнить - штрафы за пьяную езду стали вдвое больше, как и лишение прав.
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