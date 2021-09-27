В Речицком районе преследование нетрезвого водителя закончилось стрельбой

Во время преследования инспекторы неоднократно требовали водителя остановиться, включали проблесковые маячки синего, красного цвета и звуковой сигнал. К экипажу ГАИ для оказания помощи присоединились также два наряда охраны. Мужчина не реагировал, грубо нарушал Правила дорожного движения и создавал при этом угрозу жизни и здоровью людей. Преследование продолжилось за пределами города, по автодороге Речица - Лоев. Свернув на автодорогу М-10 граница Российской Федерации - Гомель - Кобрин сотрудниками отдела ГАИ Речицкого РОВД было принято решение об использовании табельного оружия. В итоге сотрудники сначала выстрелили в воздух, а затем - по колесам "японца", повредив заднее правое колесо преследуемого автомобиля.

Станислав Соловей, начальник отделения главного управления ГАИ МВД Беларуси