В регионах Беларуси продолжаются приемы граждан руководителями госорганов

Сегодня в Полоцком райисполкоме встречу с гражданами проведет министр связи и информатизации Константин Шульган. 21-го в Пинском райисполкоме запланирован прием у министра экономики Дмитрия Крутого. 22 февраля встречи с гражданами проведут Владимир Колтович - министр антимонопольного регулирования и торговли, Владимир Макей - министр иностранных дел, Владимир Ващенко - министр по чрезвычайным ситуациям. Приёмы также состоятся 26 и 27 февраля.