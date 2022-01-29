В регионах обсуждают главные темы Послания Президента

Руководители предприятий, агрономы, медики и педагоги - от работы каждого зависит будущее нашей страны. За годы независимости проделана огромная работа: развиваются крупные города и небольшие деревни, появляются современные предприятия, спортивные и культурные объекты. Бесплатная медицина, возможность достойно работать и растить детей - это то, что важно ценить и беречь. Репортаж из белорусских регионов подготовила Марина Романовская.

Татьяна Титова 30 лет посвятила Вымнянской школе. Пришла сюда учителем математики, а спустя время стала директором. Ее уважают коллеги и ценят ученики. Сегодня у руководителя - особенная планерка - педколлектив обсуждает главные темы Послания белорусскому народу и Национальному собранию.

Телеверсию Послания Президента белорусскому народу и Национальному собранию смотритездесь

Встреча в школьном музее - часть экспозиции посвящена Великой Отечественной. Здесь понимаешь, как важно удержать мир. Поэтому и глава государства обратился к белорусам с вопросом: насколько каждый из нас ценит независимость страны?

Первый вопрос - это безопасность. Это то, что волнует каждого гражданина. Мы - белорусы, миролюбивые люди, мы хотим жить в мире со всеми. Если мы будем стоять плечом к плечу, то мы обязательно сохраним мир в нашей стране. Татьяна Титова, директор Вымнянского детского сада - средней школы





Здесь патриотическое воспитание на первом месте. Ученики вместе с педагогами занимаются исследовательской работой, поддерживают связь с родственниками погибших в этой местности бойцов. С небольшим агрогородком связаны имена трех Героев Советского Союза. Урок истории здесь усвоили и знают цену независимости и суверенитета.

Сохранение исторической памяти, источники роста, развитие городов восьмидесяти тысячников и потенциал белорусского села - это то, что обсуждали на форуме в Минске и то, что волнует каждого белоруса.

Горецкий район. За последние годы приросли в экспорте продукции, сотрудничают с двадцатью странами, развивают инфраструктуру, стоят важные соцобъекты.

Все, чтобы регион был привлекательным для жизни. Это одна из главных задач на местах. Делится впечатлениями от выступления главы государства руководитель района.









За период независимости в Беларуси очень много сделано для развития страны, крупных городов, населенных пунктов, районных центров. Сейчас очень важно не останавливаться и идти вперед, сохранив то, что у нас есть. Прав Президент - нужно работать, даже больше, чем прежде. Михаил Гулый, председатель Горецкого райисполкома

Каким будет результат, зависит от каждого: и руководителя, и простого работника. Поэтому призыв Президента понимают буквально. Сейчас в регионе готовятся к посевной - техника должна быть в строю. Также особое внимание уделяют строительству жилья - особая забота о многодетных семьях.





Важно, что забота и поддержка государства сохранится на всех уровнях. Приоритет - это создание комфортных условий для жизни. Продолжится строительство жилья. Мы планируем ввести в эксплуатацию 8,5 тысячи кв.м. жилья. В этом году новоселье отметят еще 40 многодетных семей. Также будет построено три жилых дома в сельской местности. Ирина Концевая, начальник управления экономики Горецкого райисполкома





Жизнь в деревне должна соответствовать требованиям сельчан, и тех, кто хочет уехать от городской суеты. Еще один важный тезис из речи Президента - развивать малую родину.









Очень много сделано сегодня. Это и строительство дорог, и развитие инфраструктуры. Программа "Чистая вода" - в этом году в районе будут введены в эксплуатацию две станции обезжелезивания. Доступное медобслуживание - в районе работают 14 ФАПов. Жизнь на селе становится сегодня не менее комфортной, чем в городе. Учитывая посыл Президента, мы имеем в районе возможность выделить каждому желающему земельный участок, который он может использовать либо для отдыха, либо для жизни. Практически бесплатно. Максим Потапенко, председатель Горецкого районного Совета депутатов





У белорусской глубинки огромный потенциал.



Для всех, кто хочет построить дом в деревне, созданы необходимые условия. В регионах определены более двадцати тысяч свободных участков. Каждый клочок земли требует хозяйского подхода - это и есть основа возрождения села.

Школа, детский сад, три магазина, лесничество, амбулатория, ЖД-станция. Жители Горян любят свой агрогородок за инфраструктуру и живописные места. Недавно населенный пункт газифицировали - и это значительно облегчило быт местных жителей.



